В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии

03.04.2017 Совет Европы организовал в Будапеште обучающие тренинги для представителей марионеточного режима Абхазии. Состоялась первая встреча специалистов по правам человека в тюрьмах и других закрытых учреждениях, где были рассмотрены различные практики и методологии европейских экспертов.



Главное внимание уделялось особо уязвимым группам лиц в исправительных учреждениях - несовершеннолетним, женщинам, лицам с психическими расстройствами.



Параллельно с этой встречей проходил еще один обучающий тренинг для переводчиков-синхронистов, в котором приняли участие студенты Абхазского государственного университета. Молодые люди наблюдали за работой экспертов во время встречи правозащитников, анализировали полученные знания и выполняли практические задания, сообщает «Апсныпресс».









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>