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    В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
    03.04.2017
    Совет Европы организовал в Будапеште обучающие тренинги для представителей марионеточного режима Абхазии. Состоялась первая встреча специалистов по правам человека в тюрьмах и других закрытых учреждениях, где были рассмотрены различные практики и методологии европейских экспертов.

    Главное внимание уделялось особо уязвимым группам лиц в исправительных учреждениях - несовершеннолетним, женщинам, лицам с психическими расстройствами.

    Параллельно с этой встречей проходил еще один обучающий тренинг для переводчиков-синхронистов, в котором приняли участие студенты Абхазского государственного университета. Молодые люди наблюдали за работой экспертов во время встречи правозащитников, анализировали полученные знания и выполняли практические задания, сообщает «Апсныпресс».


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