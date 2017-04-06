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    В Абхазии создается управление, отвечающее за внутреннюю безопасность МВД
    06.04.2017
    В ближайшее время в Абхазии будет создано управление, которое отвечает за внутреннюю безопасность МВД, с двойным подчинением: Службе госбезопасности и Министерству внутренних дел.

    «Туда наберут ответственных, знающих работу людей», - подчеркнул Кобахия.

    Он также сообщил о требованиях к сотрудникам ГАИ, уголовного розыска, криминальной милиции. «Мы сполна будем спрашивать за работу. С теми, кто красиво говорит, но не хочет выполнять свои обязанности, я работать не буду», - сказал Кобахия.

    Он прокомментировал ситуацию с увольнением 8 сотрудников Управления собственной безопасности МВД. Как пояснил Аслан Кобахия, сотрудниками УСБ МВД был написан рапорт об увольнении. «И сегодня мной подписан соответствующий приказ. Это было их собственным желанием», - сказала Кобахия.


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