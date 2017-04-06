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    Оккупанты похитили двух граждан Грузии с абхазской линии российской оккупации
    06.04.2017
    Двое жителей Зугдидского района - отец и сын, были похищены российскими оккупационными силами с прилегающей к абхазской линии российской оккупации территории.

    59-летний Арчил Рогава и его 25-летний сын Паата пропали из деревни Рике Зугдидского районе, недалеко от линии оккупации. Сегодня стало известно, что отец и сын были помещены в отдельные тюрьмы.

    Свидетели говорят, что российские оккупанты задержали отца и сына на реке Ингури, где, по предварительной информации, они искали потерянную лошадь.

    По данным Службы государственной безопасности Грузии, отец и сын Рогава были задержаны за пересечение так называемой границы. По данным СГБ, принимаются меры для освобождения незаконно задержанных жителей Зугдидского района.

    Задержания грузинских граждан российскими военнослужащими, размещенными на территории Абхазии, является довольно распространенным явлением вблизи линии оккупации. Задержанные обычно освобождаются после того, как их семьи выплачивают штраф.


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