В Европарламенте осуждают события в Абхазии и Цхинвальском регионе

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07.04.2017 Председатель Подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента (SEDE), польский депутат от Группы европейских консерваторов и реформаторов Анна Эльжбета Фотыга выражает глубокую обеспокоенность в связи с развивающимися в последнее время событиями в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе.



«Парламентские выборы» прошли в Абхазии 12 марта, а в это воскресенье, 9 апреля, самопровозглашенные цхинвальские власти проводят выборы нового де-факто президента, а также референдум о переименовании «Республики Южная Осетия» в «Республику Южная Осетия — Государство Алания».



Накануне евродепутат распространила заявление, в котором отмечается, что так называемые выборы в оккупированных грузинских регионах проходят на фоне серьезных нарушений прав человека.

«Эти «выборы» проходят на фоне волны принудительных выселений в обоих регионах и серьезных нарушений прав человека. Подкомитет по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента внимательно следит за развитием ситуации на оккупированных территориях, посещая административную границу и лагеря вынужденных переселенцев. Любая попытка узаконить насильственно измененную демографическую ситуацию в обоих регионах неприемлема», — говорится в заявлении Фотыги.



Председатель SEDE осуждает так называемый референдум, запланированный на 9 апреля в Южной Осетии , «который послужит подготовкой почвы для ее незаконной аннексии».



«Международное сообщество должно уделить повышенное внимание этой провокационной попытке, которая ставит своей целью нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и поэтапное присоединение оккупированных регионов к России», — заявила она.



Она также строго осудила т.н. соглашение о вхождении незаконных вооруженных формирований Цхинвальского региона в состав Вооруженных сил Российской Федерации.



«Этот шаг является продолжением политики аннексии Российской Федерацией Абхазии и Цхинвальского региона, которая началась подписанием Россией с оккупационным режимами Сухуми и Цхинвали т.н. договоров о союзничестве и интеграции/стратегическом партнерстве», — заявила она.



По словам Фотыга, Евросоюз должен четко зафиксировать, что такими провокационными действиями Москва наносит серьезный ущерб Женевским международным переговорам и целенаправленно осложняет возможность достижения прогресса в мирном процессе.



В завершение обращения евродепутат отметила, что «еще больше ухудшит обстановку» закрытие пунктов пропуска на линии оккупации Абхазии. Такие действия, по ее словам, направлены на дальнейшее ограничение свободного передвижения и контактов между людьми, что является важным фактором в процессе восстановления доверия в регионе.









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