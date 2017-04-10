В Абхазии раскрыли двойное убийство в Гальском районе

10.04.2017 Как сообщает сайт МВД Абхазии, 9 апреля в 19.30 в дежурную часть РОВД по Гальскому району поступило телефонное сообщение о том, что в районную больницу с огнестрельными ранениями доставлены тела Цурцумия Гии Бондовича 1969 года рождения и его супруги Шаламберидзе Софико Резоевны 1975 года рождения.



Оперативники установили, что огнестрельные ранения, повлекшие смерть данных граждан, нанес житель села Сида Галского района Шамугия Дурмишхан Резикоевич 1970 года рождения в доме пострадавших в селе Сида из автомата калибра 5,45 мм.



По словам соседей, перед завязавшейся ссорой, Цурцумия вместе с Шамугия распивали спиртные напитки.



Прокуратурой Гальского района в отношении Шамугия возбуждено уголовное дело по п «а» и «и» ч.2 ст. 99 УК РА и ч.1 ст. 217 УК РА – преднамеренное убийство двух и более лиц и незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. Приняты меры по установлению места его нахождения и задержанию.









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