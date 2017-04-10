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    Оккупанты ограничили передвижение между селами Гальского района
    10.04.2017
    Российские оккупанты стоят на границах сел Гальского района, и не пропускают население из одного села в другое без предъявления документов. Об этом агентству "Пирвели" сообщили из Гальского района.

    По сообщению жителей Гали, российские оккупанты проверяют данные документов местных граждан в базе данных, имеющихся у них. Если у местного жителя не окажется на руках документ, его фотографируют, и ведут в милицию, откуда выпускают после уплаты штрафа.

    Местные говорят, что контроль передвижения этнических грузин по всему району ужесточился после т.н. выборов.

    Де-факто правительство оккупированной Абхазии присвоило грузинам новый правовой статус с конца марта. Согласно решению, жителям Гальского района выдадут т.н. документы, обозначающие статус временных жителей.

    Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании де-факто правительства.

    По словам руководителя юридического отдела т.н. кабинета министров Лаши Цаава, статус временного жителя является документом, который выдается иностранным гражданам, и лицам, не имеющим гражданство. Посредством этого документа люди с этим статусом смогут постоянно проживать на территории Абхазии, и свободно перемещаться на т.н. границе.

    По словам де-факто министра внутренних дел Аслана Кобахия, "это не паспорт гражданина Абхазии". По его же словам, тем самым будет разрешен вопрос граждан Абхазии и лиц, не имеющих гражданство т.н. республики.

    "Выдачей документов жителям Гальского района мы дадим людям возможность успокоиться, и определим их правовой статус"- заявил Кобахия.

    По информации абхазских СМИ, де-факто Министерство внутренних дел готово для выдачи этих документов во всех районах Абхазии.

    В настоящем этнические грузины, проживающие в Гальском районе, имеют т.н. документ форма №9, которым они передвигаются на контролируемой территории Грузии.

    После российско-грузинской войны 2008 года Россия захватила Абхазию и Цхинвальский регион, затем она признала эти территории независимыми республиками. Российская Федерация по сегодняшний день контролирует эти территории Грузии.


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