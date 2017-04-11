Двух граждан Грузии, задержанных у оккупационной линии Абхазии, навестит адвокат

11.04.2017 Уроженцы села Рике Зугдидского района, отец и сын, задержанные у линии оккупации Абхазии, находятся в сухумском изоляторе. По заявлению члена семьи задержанных Тинатин Рогава, они хорошо чувствуют себя и их здоровью опасность не угрожает. По ее же словам, ее брата и отца защищает казенный абхазский адвокат, и информацию они узнали с его помощью.



"Нам позвонили по заданию какого-то адвоката. Сказали, что они находятся в Сухуми, и хорошо чувствуют себя. Адвокат, дескать, сказал, что ознакомится с делом, и потом сообщит детали семье"- заявила Тинатин Рогава.



Жителей села Рике зугдидского муниципалитета, отца и сына Арчико и Паату Рогава пограничники де-факто республики задержали на берегу реки Ингури. Они обвиняются в незаконном пересечении т.н. границы.



По сообщению членов семьи, это произошло 6 апреля вечером, когда отец и сын искали коня. Они уверяют, что задержанные не пересекали условную границу. Семья в течении нескольких дней ничего не знала о местонахождении и состоянии здоровья Арчико и Пааты Рогава. На минувшей неделе они провели акцию протеста на Ингурском мосту, где потребовали от центральной власти сделать действенные шаги. К акции присоединились члены местной организации "Единого национального движения".



В Службе государственной безопасности агентству "Лайвпресс" заявили, что по данному вопросу уже проинформировали наблюдательскую миссию Евросоюза, работает горячая линия, и все делается для того, чтобы их освободить.











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