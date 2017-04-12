327 граждан Грузии были задержаны близ линии оккупации в 2016 году

За 2016 год возле линий оккупации Абхазии и Цхинвальского региона российскими пограничниками были незаконно задержаны 327 граждан Грузии. Об этом говорится в ежегодном докладе Службы государственной безопасности Грузии.
Большинство незаконных задержаний происходят близ линии оккупации Абхазии – в 2016 году было зафиксировано 193 таких факта. 134 человека были задержаны российскими военными на административной границе, отделяющей Цхинвальский регион от остальной части Грузии.
Накануне Служба Госпезнопасности направила доклад о ситуации на оккупированных регионах парламенту Грузии.
В отчете говорится, что большое количество российского военного контингента и растущая милитаризация оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона представляет для грузинского государства экзистенциальную угрозу.
Главным вызовом для СГБ является существование оккупированных территорий, а также попытка их аннексии Россией, подчеркивается в документе.
Согласно докладу, чаще всего в оккупированных регионах Грузии в 2016 году имели место следующие нарушения:
Дискриминация в отношении этнических грузин;
Нарушение права на свободу передвижения;
Отсутствие доступа к образованию;
Незаконное задержание местных жителей;
Бордеризация;
Похищение с целью выкупа;
Грабежи;
Убийства;
Нападения на местных жителей;
Нарушение контролируемого Тбилиси воздушного пространства российскими самолетами.
«С целью сдерживания угроз, исходящих с оккупированных территорий и препятствия процессам аннексии со стороны Российской Федерации, Служба государственной безопасности Грузии постоянно осуществляет мониторинг ситуации на месте, оценку процессов, проводит соответствующие мероприятия», — говорится в отчете ведомства.
Абхазия и Цхинвальский регион не контролируются центральными властями Грузии и с 2008 года официально признаны оккупированными территориями. Независимость этих самопровозглашенных государств признают только Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.