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    327 граждан Грузии были задержаны близ линии оккупации в 2016 году
    12.04.2017
    За 2016 год возле линий оккупации Абхазии и Цхинвальского региона российскими пограничниками были незаконно задержаны 327 граждан Грузии. Об этом говорится в ежегодном докладе Службы государственной безопасности Грузии.

    Большинство незаконных задержаний происходят близ линии оккупации Абхазии – в 2016 году было зафиксировано 193 таких факта. 134 человека были задержаны российскими военными на административной границе, отделяющей Цхинвальский регион от остальной части Грузии.
    Накануне Служба Госпезнопасности направила доклад о ситуации на оккупированных регионах парламенту Грузии.

    В отчете говорится, что большое количество российского военного контингента и растущая милитаризация оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона представляет для грузинского государства экзистенциальную угрозу.

    Главным вызовом для СГБ является существование оккупированных территорий, а также попытка их аннексии Россией, подчеркивается в документе.

    Согласно докладу, чаще всего в оккупированных регионах Грузии в 2016 году имели место следующие нарушения:
    Дискриминация в отношении этнических грузин;
    Нарушение права на свободу передвижения;
    Отсутствие доступа к образованию;
    Незаконное задержание местных жителей;
    Бордеризация;
    Похищение с целью выкупа;
    Грабежи;
    Убийства;
    Нападения на местных жителей;
    Нарушение контролируемого Тбилиси воздушного пространства российскими самолетами.

    «С целью сдерживания угроз, исходящих с оккупированных территорий и препятствия процессам аннексии со стороны Российской Федерации, Служба государственной безопасности Грузии постоянно осуществляет мониторинг ситуации на месте, оценку процессов, проводит соответствующие мероприятия», — говорится в отчете ведомства.

    Абхазия и Цхинвальский регион не контролируются центральными властями Грузии и с 2008 года официально признаны оккупированными территориями. Независимость этих самопровозглашенных государств признают только Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.


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