327 граждан Грузии были задержаны близ линии оккупации в 2016 году

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12.04.2017 За 2016 год возле линий оккупации Абхазии и Цхинвальского региона российскими пограничниками были незаконно задержаны 327 граждан Грузии. Об этом говорится в ежегодном докладе Службы государственной безопасности Грузии.



Большинство незаконных задержаний происходят близ линии оккупации Абхазии – в 2016 году было зафиксировано 193 таких факта. 134 человека были задержаны российскими военными на административной границе, отделяющей Цхинвальский регион от остальной части Грузии.

Накануне Служба Госпезнопасности направила доклад о ситуации на оккупированных регионах парламенту Грузии.



В отчете говорится, что большое количество российского военного контингента и растущая милитаризация оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона представляет для грузинского государства экзистенциальную угрозу.



Главным вызовом для СГБ является существование оккупированных территорий, а также попытка их аннексии Россией, подчеркивается в документе.



Согласно докладу, чаще всего в оккупированных регионах Грузии в 2016 году имели место следующие нарушения:

Дискриминация в отношении этнических грузин;

Нарушение права на свободу передвижения;

Отсутствие доступа к образованию;

Незаконное задержание местных жителей;

Бордеризация;

Похищение с целью выкупа;

Грабежи;

Убийства;

Нападения на местных жителей;

Нарушение контролируемого Тбилиси воздушного пространства российскими самолетами.



«С целью сдерживания угроз, исходящих с оккупированных территорий и препятствия процессам аннексии со стороны Российской Федерации, Служба государственной безопасности Грузии постоянно осуществляет мониторинг ситуации на месте, оценку процессов, проводит соответствующие мероприятия», — говорится в отчете ведомства.



Абхазия и Цхинвальский регион не контролируются центральными властями Грузии и с 2008 года официально признаны оккупированными территориями. Независимость этих самопровозглашенных государств признают только Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.









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