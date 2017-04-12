Новым спикером абхазского «парламента» избран Валерий Кварчия

На первом заседании "парламента" Абхазии был избран спикер, которым стал Валерий Кварчия. За него проголосовали 20 «депутатов», 10 депутатов проголосовали против, четыре бюллетеня были признаны недействительными.



В первом заседании приняло участие руководство марионеточного режима Абхазии во главе с Раулем Хаджимба, а также бывшие "депутаты".



На должность спикера были представлены три кандидатуры — Валерий Кварчия, Батал Табагуа и Илья Гуния. Последний, поблагодарив за представление своей кандидатуры, отказался участвовать в голосовании из-за отсутствия опыта в парламентской работе.



Валерий Кварчия родился 10 февраля 1946 года в ТКварчели.



В 1964 окончил школу и поступил на исторический факультет СГПИ имени А.М. Горького. С 1969 года — научный сотрудник, затем заведующий отделом Абхазгосмузея.



В 1970–1971 годах служил в рядах Вооруженных Сил СССР. В 1975–1980 работал научным сотрудником отдела лексикологии Абхазского научно-исследовательского института. Одновременно окончил аспирантуру в Кабардино-Балкарском университете. В 1985 году издана работа "Ойконимы Абхазии в письменных источниках", а в 1988 – очередная работа "Материалы по топонимике Очамчырского района Абхазской АССР", в 2002 выходит монография "Апсны атопонимика". В 2005 году этой же работе была присуждена Государственная премия Республики Абхазия имени Г.А. Дзидзария в области науки. В 2003 году в Москве в Институте языкознания защитил докторскую диссертацию на тему "Историческая и современная топонимия Абхазии". Валерий Кварчия — "депутат Парламента" Абхазии трех созывов.









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