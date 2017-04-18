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    Мы должны объединиться миром, примирением, прощением - Цихелашвили
    18.04.2017
    «Мы должны объединиться миром, примирением, прощением», - об этом накануне заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили в селе Шиндиси, где возложила венок к Мемориалу героям, погибшим в российско-грузинской войне 2008 года.

    «Это уже стало традицией, мы приезжаем сюда каждый год и чтим память самоотверженных парней, погибших за родину, которые сражались и пожертвовали жизнями ради свободы и независимости Грузии. Здесь вместе с мемориалом, возведенным для увековечения их имен, есть храм примирения и сегодня в связи с о светлым праздником Христова Воскресения наш главный посыл живущему за колючими заграждению нашему населению таков – мы должны восстановить отношения примирением, доверием, прощением и мыслями о лучшем будущем. Должны преодолеть противостояние и навязанный конфликт, который вместе пережили. Мы должны объединиться миром», - заявила Цихелашвили.

    Госминистр поздравила с праздником Христова Воскресения пострадавшее от конфликта население из Шиндиси.

    «...Я убеждена, что мы совместными усилиями, последовательно обязательно сможем разобрать эти уродливые колючие заграждения и объединить страну», - заявила Кетеван Цихелашвили.


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