Мы должны объединиться миром, примирением, прощением - Цихелашвили

«Мы должны объединиться миром, примирением, прощением», - об этом накануне заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили в селе Шиндиси, где возложила венок к Мемориалу героям, погибшим в российско-грузинской войне 2008 года.



«Это уже стало традицией, мы приезжаем сюда каждый год и чтим память самоотверженных парней, погибших за родину, которые сражались и пожертвовали жизнями ради свободы и независимости Грузии. Здесь вместе с мемориалом, возведенным для увековечения их имен, есть храм примирения и сегодня в связи с о светлым праздником Христова Воскресения наш главный посыл живущему за колючими заграждению нашему населению таков – мы должны восстановить отношения примирением, доверием, прощением и мыслями о лучшем будущем. Должны преодолеть противостояние и навязанный конфликт, который вместе пережили. Мы должны объединиться миром», - заявила Цихелашвили.



Госминистр поздравила с праздником Христова Воскресения пострадавшее от конфликта население из Шиндиси.



«...Я убеждена, что мы совместными усилиями, последовательно обязательно сможем разобрать эти уродливые колючие заграждения и объединить страну», - заявила Кетеван Цихелашвили.









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