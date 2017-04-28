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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное 7-я оккупационная военная база ВС РФ в авангарде российской пропаганды

28.04.2017 26 апреля 2017 года в столице оккупированной Абхазии г. Сухуми, в здании «Абхазского Государственного университета» прошел форум на тему: «Усиление военного присутствия НАТО в Причерноморье. Национальная безопасность Абхазии». Одним из докладчиков мероприятия стал помощник начальника разведки 7-ой оккупационной военной базы в Абхазии. Доклад офицера разведотдела гудаутской базы примечателен тем, что содержит элементы дезинформации с намеренным извращением фактов и пропагандистскими клише, далекими от реальности. К примеру:



— «Военные учения, проводимые в акватории Черного моря и в Закавказье, носят неприкрыто враждебный характер и рассматриваются США и странами НАТО в качестве одного из способов силового давления на Абхазию»;



— «Основной маршрут переброски боевиков на территорию Северного Кавказа легальным путем проходит через территории Грузии, что дестабилизирует обстановку в Северокавказком регионе РФ»;



— «Заявления руководства США и ряда европейских стран с обвинениями России во вмешательстве во внутренние дела Украины послужили поводом к наращиванию военного присутствия в Черноморской зоне».



В связи с этим, международное разведывательное сообщество InformNapalm обращает внимание на конкретные факты о боевом пути 7-й российской оккупационной военной базы, военнослужащие которой цинично поднимают риторику о якобы враждебном усилении военного присутствия НАТО в Черном море. Усиление группировки Североатлантического альянса на восточных рубежах является лишь следствием ползучей агрессии России против соседних государств.



7-я оккупационная военная база (состав, вооружение, особенности)



7-я военная база, в/ч 09332 (Грузия, оккупированная Абхазия, г. Гудаута) 49-й армии Южного военного округа РФ, начала формироваться с 2009 года, после российского вторжения в Грузию в 2008 году. База сформирована на основе 131-й майкопской отдельной мотострелковой бригады, которую во время попытки штурма г. Грозный, в новогодние дни 1994-1995 годов разгромили чеченские повстанцы.



Структура оккупационного соединения в Абхазии включает в себя сухопутный компонент в виде усиленной тяжелой бригады: 4 мотострелковых батальона, танковый батальон, 2 артиллерийских дивизиона, реактивный дивизион, рота снайперов, рота БЛА, разведывательный батальон, а также другие отдельные подразделения и обеспечение. Личный состав соединения укомплектован по смешанному принципу, солдатами срочниками и контрактниками. Все попытки командования укомплектовать базу исключительно военнослужащими контрактной службы, оказались провальными. Так, например, контрактниками на 100% укомплектован лишь один мотострелковый батальон, являющийся ядром батальонно-тактической группы, привлекаемой к агрессии против Украины на Донбассе.



Основное вооружение гудаутской базы: около 50 единиц танков «Т-72Б3» (которыми заменили «Т-90»), более 150 единиц «БТР-82» и «БТР-80», 36 единиц 152 мм. САУ «Акация», 18 единиц РСЗО «Град», а также другое вооружение и техника. Основными полигонами, которые используют оккупанты для боевой подготовки на месте: приморский «Нагвалоу» и горный «Цебельда». Подразделения 7-й военной базы, в том числе мотострелки, войсковые разведчики и военнослужащие радио-электронной разведки, постоянно несут службу возле линии административной границы в Гальском районе и Кодорском ущелье.



Кроме того, в состав военной базы входят:



- авиационная комендатура, обеспечивающая периодические полеты самолетов и вертолетов ВКС ВС РФ на аэродром Гудаута;

- группа зенитно-ракетных дивизионов (включает средства войсковой ПВО — ЗРК «Оса», «Стрела-10» и трехдивизионный зенитно-ракетный полк ЗРС «С-300» (24 пусковые установки), которые развернуты на боевом дежурстве в н/п. Агудзера и Приморское;

- радиотехническое подразделение, дежурные средства которого находятся на территории Сухумского аэропорта Бабушера.





Разобравшись со структурой, вооружением и некоторыми особенностями характерными для 7-й военной базы, мы хотим напомнить, что в/ч 09332 является не только соединением ВС РФ, оккупировавшим один из регионов Грузии, но и одним из самых воюющих формирований российской армии. Информация о боевом пути военнослужащих базы на Донбассе отражена в 30 (!) OSINT/HUMINT-расследованиях международного разведывательного сообщества InformNapalm. Хронология:



- Летом-осенью 2014 года InformNapalm неоднократно отмечал факты переброски и присутствия подразделений и вооружения, в том числе стволовой и реактивной артиллерии 7-й в/базы в приграничных с Украиной районах ростовской области (см. 1, 2, 3). В дальнейшем, данные темы были развиты и дополнена новыми неоспоримыми свидетельствами участия военнослужащих этого соединения в войне на Донбассе, в том числе и нанесение артиллерийских ударов по территории Украины;

В начале 2015 года, российское издание РБК, на основании информации InformNapalm, провело собственное расследование, в котором был подтвержден факт принудительного привлечения военнослужащих 7-й в/базы к вторжению в Украину. В этом же 2015 году, нами были опубликованы свидетельства процесса вербовки солдат-срочников в контрактники для отправки в боевые командировки (см. 4, 5), информация по массовому награждению военнослужащих в/ч 09332 по итогам «ростовско-украинских командировок» (см. 6, 7). Тогда же был идентифицирован первый контрактник этой в/базы, прикомандированный к одному из бандформирований «Новороссии»;



- 2016 год стал годом группового опознания военнослужащих 7-й военной базы — разведчиков, артиллеристов и др., которые на ранних этапах российской агрессии участвовали в необъявленной войне против Украины (см. 8, 9, 10, 11). Также удалось выявить контрактников этой базы, прикомандированных в настоящее время в качестве инструкторов к незаконным вооруженным формированиям «Новороссии» (см. 12, 13). В поле зрения попали несколько скомпрометировавших себя офицеров 7-й в/базы, размещавших фото в соцсетях.



- В 2017 году 7-я в/база снова стала объектом для сбора доказательств российской военной агрессии против Украины. По результатам OSINT-расследований, удалось установить очередных военнослужащих, награжденных за боевые действия на Донбассе, а также отследить процесс поощрения воевавших в Украине контрактников, которых зачисляют в элитные военные ВУЗ-ы. 30-м по счету расследованием, с упоминанием 7-й российской базы, является информация от 15 марта относительно переброски дополнительных ЗРС «С-300» в оккупированную Абхазию, которая стала одним из поводов созыва заседания совета безопасности Грузии и международных заявлений в поддержку Грузии.





Таким образом беспочвенная риторика офицеров 7-й оккупационной военной базы об опасности НАТО в Черноморском регионе разбивается о многочисленные факты российской агрессии против Украины и Грузии. Россия на сегодняшний день является главным и единственным агрессором, который несет опасность всем странам в Черноморского бассейна. Это показала оккупация части территории Грузии и Украины.











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