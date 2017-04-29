В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК

28 апреля примерно в 8.30 утра в дежурную часть УВД по г. Сухуми поступило телефонное сообщение от Председателя ЦИК марионеточного режима Абхазии Тамаза Гогия о совершении угона автотранспортного средства.



Следствием установлено, что с 00.30 по 08.30 часов того же дня неустановленным лицом, проникшим в салон автомобиля "Мерседес-Е111", припаркованного во дворе дома Гогия Т. Ю., были похищены ключи от автомашины "Тойота Прадо-150" за г.н.з. А101АА, принадлежащей т.н. ЦИК Абхазии.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий угнанный автомобиль обнаружен в зарослях оврага у с. Комани Сухумского района.



Ведутся работы по установлению и задержанию угонщика.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>