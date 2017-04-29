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    В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК
    29.04.2017
    28 апреля примерно в 8.30 утра в дежурную часть УВД по г. Сухуми поступило телефонное сообщение от Председателя ЦИК марионеточного режима Абхазии Тамаза Гогия о совершении угона автотранспортного средства.

    Следствием установлено, что с 00.30 по 08.30 часов того же дня неустановленным лицом, проникшим в салон автомобиля "Мерседес-Е111", припаркованного во дворе дома Гогия Т. Ю., были похищены ключи от автомашины "Тойота Прадо-150" за г.н.з. А101АА, принадлежащей т.н. ЦИК Абхазии.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий угнанный автомобиль обнаружен в зарослях оврага у с. Комани Сухумского района.

    Ведутся работы по установлению и задержанию угонщика.


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