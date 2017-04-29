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    СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
    29.04.2017
    Служба государственной безопасности Грузии проверила информацию, согласно которой оккупанты перенесли линию оккупации в глубь села примерно на 300 метров. В результате, еще пять гектаров земли оказались оккупированными, а две семьи остались без своих сельскохозяйственных угодий. СГБ заявляет, что т.н. граница не была передвинута.

    В заявлении СГБ отмечается, что в село Хурча прибыли представители Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС), которые на месте ознакомились с ситуацией, однако перемещения линии оккупации зафиксировано не было.

    «Линия оккупации не была перемещена. У линии оккупации установлены столбы. Это продолжение процесса бордеризации и Служба государственной безопасности будет реагировать на этот факт также, как и другие ведомства разных уровней.

    Информация уже предоставлена Миссии наблюдателей ЕС. Их представители находятся на месте. Центральные власти Грузии предоставит информацию всем международным организациям, работающим по этим вопросам», — говорится в заявлении СГБ.


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