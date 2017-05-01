Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов

01.05.2017 Тбилиси изучит распространенных в СМИ информацию о подписании марионеточным режимом Абхазии протокола о намерениях в одним из итальянских городов.



Как сообщает МИД Грузии, в курс дела о распространившейся информации уже поставлено как посольство Италии в Грузии, так и посольство Грузии в Италии.



«Факт будет изучен. Позиция Италии в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии известна всем», - заявляет МИД Грузии.



Вчера абхазскими СМИ была распространена информация о том, что "мэр" Сухуми подписал протокол о намерениях с одним из итальянских городов. Данная информация опубликована на официальной вэб-странице абхазских сепаратистов.



Согласно информации, протокол подписан в рамках презентации инвестиционного потенциала оккупированной Абхазии в Италии, в портовом городе Бари.



Согласно протоколу, стороны договорились о расширении взаимовыгодного сотрудничества, укреплении дружественных отношений, обмене и сотрудничестве в области науки и культуры, продвижении торговли и туризма, становлении и развитии бизнеса и предпринимательства в целом.









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