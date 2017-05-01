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    Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
    01.05.2017
    Тбилиси изучит распространенных в СМИ информацию о подписании марионеточным режимом Абхазии протокола о намерениях в одним из итальянских городов.

    Как сообщает МИД Грузии, в курс дела о распространившейся информации уже поставлено как посольство Италии в Грузии, так и посольство Грузии в Италии.

    «Факт будет изучен. Позиция Италии в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии известна всем», - заявляет МИД Грузии.

    Вчера абхазскими СМИ была распространена информация о том, что "мэр" Сухуми подписал протокол о намерениях с одним из итальянских городов. Данная информация опубликована на официальной вэб-странице абхазских сепаратистов.

    Согласно информации, протокол подписан в рамках презентации инвестиционного потенциала оккупированной Абхазии в Италии, в портовом городе Бари.

    Согласно протоколу, стороны договорились о расширении взаимовыгодного сотрудничества, укреплении дружественных отношений, обмене и сотрудничестве в области науки и культуры, продвижении торговли и туризма, становлении и развитии бизнеса и предпринимательства в целом.


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