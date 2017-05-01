Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии

В селе Приморск оккупированной Абхазии российские оккупанты начинают строительство порта. Об этом агентству "Пирвели" сообщили местные жители.



По словам местных жителей, строительство порта начнется в ближайшее время и он будет аналогичным порта Анаклиа. На строительстве порта будут заняты 3000 жителей Гальского района.



Процесс регистрации рабочей силы на соответствующую работу уже начался, и в де-факто администрации Гальского района немало местных грузин зафиксировали желание получить работу на строительстве порта.



По распространенной информации, помимо России, в строительстве порта принимают участие абхазские, турецкие, таджикские, и армянские компании.



Окончательное назначение порта до сих пор не известно.













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