Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии

В селе Приморск оккупированной Абхазии российские оккупанты начинают строительство порта. Об этом агентству "Пирвели" сообщили местные жители.
По словам местных жителей, строительство порта начнется в ближайшее время и он будет аналогичным порта Анаклиа. На строительстве порта будут заняты 3000 жителей Гальского района.
Процесс регистрации рабочей силы на соответствующую работу уже начался, и в де-факто администрации Гальского района немало местных грузин зафиксировали желание получить работу на строительстве порта.
По распространенной информации, помимо России, в строительстве порта принимают участие абхазские, турецкие, таджикские, и армянские компании.
Окончательное назначение порта до сих пор не известно.