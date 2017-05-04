США запрещают поддержку стран, признающих Абхазию и Цхинвали суверенными субъектами

Администрации США запрещается оказывать поддержку стране, которая признает независимость оккупированных территорий Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона. Об этом говорится в документе бюджета спецслужб США 2017 года.



Государственным ведомствам Соединенных Штатов также запрещается осуществление действий, направленных на поддержку оккупации с российской стороны оккупированных регионов Грузии.



В документе также упомянута Украина. В частности, в одной из ее статей, посвященной финансированию Министерства обороны США, речь идет о том, что финансы ведомства не могут быть использованы для содействия действиям, поддерживающим аннексию Крыма Россией.



Конгрессмены США утвердили бюджет спецслужб 2017 года, в котором несколько статей служат ослаблению влияния России в США и странах Европы.



В результате росийско-грузинской августовской войны 2008 года Россия оккупировала Абхазию и Цхинвальский регион, и признала их независимыми субъектами. Российская Федерация по сегодняшний день контролирует эти территории Грузии.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>