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    США запрещают поддержку стран, признающих Абхазию и Цхинвали суверенными субъектами
    04.05.2017
    Администрации США запрещается оказывать поддержку стране, которая признает независимость оккупированных территорий Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона. Об этом говорится в документе бюджета спецслужб США 2017 года.

    Государственным ведомствам Соединенных Штатов также запрещается осуществление действий, направленных на поддержку оккупации с российской стороны оккупированных регионов Грузии.

    В документе также упомянута Украина. В частности, в одной из ее статей, посвященной финансированию Министерства обороны США, речь идет о том, что финансы ведомства не могут быть использованы для содействия действиям, поддерживающим аннексию Крыма Россией.

    Конгрессмены США утвердили бюджет спецслужб 2017 года, в котором несколько статей служат ослаблению влияния России в США и странах Европы.

    В результате росийско-грузинской августовской войны 2008 года Россия оккупировала Абхазию и Цхинвальский регион, и признала их независимыми субъектами. Российская Федерация по сегодняшний день контролирует эти территории Грузии.




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