Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии

04.05.2017 Оформленное марионеточным режимом Абхазии соглашение с одним из городов Италии будет аннулировано. Об этом заявил посол Грузии в Италии Каха Сихарулидзе.



Как отмечает посол, город, с которым было оформлено соглашение,это маленький городок Санта-Мария-дель-Чедро в регионе Калабрия с населением в четыре тысячи человек (официально население города составляет 4828 человек - ред.). По его же словам, представители оккупационного режима своими частными связями ввели в заблуждение мэра города.



Напомним, что абхазский режим пытался сохранить в тайне название города. Как они объяснили, сделано это для того, чтобы грузинские власти не сорвали данное соглашение, как это не раз происходило до сих пор. Но, как известно, рано или поздно всё тайное становится явью.



"Это маленький городок Санта-Мария-дель-Чедро в регионе Калабрия, с четырьмя тысячами жителей. Представители оккупационного режима своими частными связями ввели в заблуждение мэра этого города. Мы уже связались с МИД. Все необходимые меры приняты и этот протокол вскоре будет признан недействительным", - заявил Каха Сихарулидзе.











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