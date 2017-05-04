.: Лента Новостей
  • Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
  • Любые соглашения де-факто властей Абхазии являются нелегтимными - МИД Грузии
  • США запрещают поддержку стран, признающих Абхазию и Цхинвали суверенными субъектами
  • В Абхазии опровергли намерение строить новый порт в Приморске
  • МИД Грузии: Есть «малый прогресс» по соглашению о неприменении силы
  • Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии
  • Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии
  • Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
  • СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
  • В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК

    •
     
    Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
    04.05.2017
    Оформленное марионеточным режимом Абхазии соглашение с одним из городов Италии будет аннулировано. Об этом заявил посол Грузии в Италии Каха Сихарулидзе.

    Как отмечает посол, город, с которым было оформлено соглашение,это маленький городок Санта-Мария-дель-Чедро в регионе Калабрия с населением в четыре тысячи человек (официально население города составляет 4828 человек - ред.). По его же словам, представители оккупационного режима своими частными связями ввели в заблуждение мэра города.

    Напомним, что абхазский режим пытался сохранить в тайне название города. Как они объяснили, сделано это для того, чтобы грузинские власти не сорвали данное соглашение, как это не раз происходило до сих пор. Но, как известно, рано или поздно всё тайное становится явью.

    "Это маленький городок Санта-Мария-дель-Чедро в регионе Калабрия, с четырьмя тысячами жителей. Представители оккупационного режима своими частными связями ввели в заблуждение мэра этого города. Мы уже связались с МИД. Все необходимые меры приняты и этот протокол вскоре будет признан недействительным", - заявил Каха Сихарулидзе.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия