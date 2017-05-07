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    Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
    07.05.2017
    Около 30 ранее неизвестных мест захоронений останков времен войны 1992-1993 гг будут исследованы в Абхазии. Об этом сообщил глава миссии МККК Мауро Морабито на пресс-конференции в субботу 6 мая.

    Новые данные получены в рамках координационной комиссии с участием абхазской и грузинской сторон при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

    При этом Мауро Морабито уточнил, что если даже и есть подтвержденная информация о месте захоронения, не факт, что там найдут останки.

    "Уже прошло очень много времени. По мировой статистике только 30 процентов благоприятного исхода. Поменялся ландшафт населенных пунктов, и другая причина – лучшие носители информации ДНК, ближайшие родственники, родители ушли из жизни", — заметил глава миссии.

    По информации международной организации, на сегодняшний день в списках пропавших без вести в результате войны в Абхазии числятся более 2300 человек, из них порядка 180 жителей региона.

    "Это не цифры на бумаге, а конкретные люди, которые могут быть официально захоронены близкими родственниками. Поэтому наша работа важна", — сказал он.

    Мауро Морабито отметил, что в последние годы значительная часть работы Международного Красного Креста в Абхазии сосредоточена именно на поиске пропавших без вести.

    "Мы не определяем причины произошедшего, мы не пишем историю. Наша работа сугубо гуманитарная, беспристрастная и нейтральная", — подчеркнул он.




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