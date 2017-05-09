Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию

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09.05.2017 - "JAMnews" Георгий Маргвелашвили считает, что в новой конституции обязательно должен быть пересмотрен вопрос территориального устройства в пользу полномочий автономных образований. Президент считает, что это было бы хорошим посланием для абхзов и осетин: “Мы должны показать абхазам и осетинам, как можем усиливать автономию, в том числе на примере Аджарии”.



Однако правящая партия не разделяет взглядов президента и не собирается вносить в проект основного закона изменения, связанные с территориальным вопросом. «Пока не станут возможными консультации с населением Абхазии и Цхинвальского региона, вопросов территориального устройства касаться не будем», — заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.



Кроме вопросов территориального устройства, президент Маргвелашвили раскритиковал сегодня и другие пункты проекта конституции. По его словам, если эти изменения войдут в силу, в Грузии будет несправедливая избирательная система. По мнению Маргвелашвили, оппозиционным партиям будет трудно войти в парламент, так как, согласно проекту, запрещается создание избирательных блоков, однако проходной барьер остается высоким – 5 процентов.



Президент сегодня впервые принял участие во всенародном обсуждении конституции. Выступая в Батуми он обратил внимание на сокращение полномочий президента. По его словам, глава государства лишь формально останется главнокомандующим, однако реально принимать решения не сможет.



«Грузия это страна, которая в результате исторической несправедливости (частично) оккупирована очень могущественным соседом. Усиливать нашу государственность нам приходится в очень сложной обстановке и условиях. В этой ситуации упразднять пост главнокомандующего армией, что реально предусмотрено этой конституцией, считаю принципиальной проблемой. У президента не будет даже полномочий решать, объявлять или нет войну», — заявил президент.









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