Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии

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10.05.2017 Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха. Яркое подтверждение этому – закон о бюджете, утвержденный Конгрессом Соединенных Штатов 5 мая 2017 года и вступивший в силу после подписания президентом Дональдом Трампом 6 мая. Без всякого преувеличения, это - исторический акт большого политического, экономического и морального значения. В нем впервые силой закона подтверждается поддержка территориальной целостности Грузии со стороны Вашингтона; также на законодательном уровне впервые вводится понятие об оккупированных Россией регионах Грузии.



Согласно закону о бюджете Соединенных Штатов Америки на 2017 год, финансовую помощь не получат правительства, признавшие независимость Абхазии и Цхинвальского региона. Закон запрещает выделение какого-либо финансирования на поддержку оккупации Россией регионов Грузии. Он создает серьезные препятствия при выделении займов, грантов и кредитов из международных финансовых институтов для таких программ, которые нарушают территориальную целостность Грузии.



Вместе с тем, закон о бюджете на 2017 год предусматривает выделение солидных средств в помощь странам Европы и Азии, в том числе и Грузии, для борьбы против влияния и агрессии России. Поистине неизмеримо значение данного закона для дальнейшего успеха политики непризнания, особенно в той обстановке, когда Москва постоянно пытается легализовать оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона на международной арене.





Верховный Совет Абхазии, выражая глубокое удовлетворение по поводу твердой и последовательной поддержки США территориальной целостности Грузии,

- приветствует предусмотренные законом о бюджете США на 2017 год меры, направленные на ускорение деоккупации Грузии, укрепление ее безопасности и повышение эффективности политики непризнания, в конечном счете, на урегулирование навязанных извне конфликтов мирными методами;

- выражает надежду, что в целях устранения результатов оккупации грузинских территорий, осуществление разработанных Конгрессом США действенных мер продолжатся и в последующие годы;

- призывает Министерство Иностранных Дел Грузии продолжить усилия, чтобы вопрос деоккупации грузинских регионов подпал под санкции, установленные западными странами против Российской Федерации в связи с событиями в Юго-Восточной Украине.









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