Республика Науру в ближайшее время может лишиться финансовой помощи США из-за поддержки сепаратистских регионов Грузии, сообщает новозеландская общественная радиокомпания Radio New Zealand International (RNZI).



Карликовое государство на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана – одно из немногих, кто в настоящее время признает независимость оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона. Два других тихоокеанских государства — Тувалу и Вануату, ранее отозвали признание этих регионов в качестве независимых государств. В настоящее время сепаратистские регионы остаются признанными также со стороны России, Никарагуа и Венесуэлы.



Науру — одно из беднейших государств региона, которое испытывает серьезные экономические трудности и пользуется помощью международных финансовых организаций и западных стран.



После того, как вступил в силу новый федеральный бюджет США на текущий финансовый год, Науру может лишиться финансовой помощи.



В федеральном бюджете США содержатся пункты о защите территориальной целостности Грузии.



Документ запрещает госведомствам США оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость оккупированных грузинских регионов.



Представительствам международных финансовых институтов в США запрещено реализовывать любые программы (кредиты, долги, гарантии), нарушающие территориальную целостность и суверенитет Грузии.



«США — основной финансовый донор Азиатского банка развития, Всемирного банка, Детского фонда ООН, Всемирной организации здравоохранения и Фонда ООН в области народонаселения, которые помогают Науру», — отмечает RNZI.









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