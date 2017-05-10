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    Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
    10.05.2017
    Республика Науру в ближайшее время может лишиться финансовой помощи США из-за поддержки сепаратистских регионов Грузии, сообщает новозеландская общественная радиокомпания Radio New Zealand International (RNZI).

    Карликовое государство на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана – одно из немногих, кто в настоящее время признает независимость оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона. Два других тихоокеанских государства — Тувалу и Вануату, ранее отозвали признание этих регионов в качестве независимых государств. В настоящее время сепаратистские регионы остаются признанными также со стороны России, Никарагуа и Венесуэлы.

    Науру — одно из беднейших государств региона, которое испытывает серьезные экономические трудности и пользуется помощью международных финансовых организаций и западных стран.

    После того, как вступил в силу новый федеральный бюджет США на текущий финансовый год, Науру может лишиться финансовой помощи.

    В федеральном бюджете США содержатся пункты о защите территориальной целостности Грузии.

    Документ запрещает госведомствам США оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость оккупированных грузинских регионов.

    Представительствам международных финансовых институтов в США запрещено реализовывать любые программы (кредиты, долги, гарантии), нарушающие территориальную целостность и суверенитет Грузии.

    «США — основной финансовый донор Азиатского банка развития, Всемирного банка, Детского фонда ООН, Всемирной организации здравоохранения и Фонда ООН в области народонаселения, которые помогают Науру», — отмечает RNZI.


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