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    Обвалилась часть причала ресторана «Амра» в Сухуми
    15.05.2017
    Часть причала ресторана "Амра" обвалилась в ночь на 15 мая, сказал корреспонденту Sputnik арендатор ресторана Зураб Джергения.

    "Нам придется закрыть заведение, так как существует реальная опасность, что может произойти несчастье с людьми", — добавил он.

    Обвалившаяся часть причала составляет около четырех метров в длину и более метра в ширину. Месяц назад часть причала уже обваливалась, владелец "Амры" огородил провал деревянными балками, чтобы уберечь людей от падений. После второго обвала речь уже не может идти о продолжении работы "Амры", сообщил Джергения.

    По словам арендатора, нужно восстановить разрушающийся ресторан "Амра" и вернуть ему былую славу, которую он имел во времена Советского Союза.

    "Для этого необходимы большие денежные вложения, к сожалению, выручка, которую приносит "Амра", не позволяет говорить о восстановительных работах, нужны очень большие суммы денег", — отметил он.

    Железная конструкция, на которой стоит ресторан, с течением времени обветшала, необходимо провести капитальные восстановительные работы, сказал Джергения.

    За рестораном располагается яхт-клуб "Амра", в котором обучают детей от 7 до 15 лет.

    "После обвала причала дети уже не смогут посещать яхт-клуб, мы не можем рисковать. Здесь без помощи государства трудно будет что-то сделать. В нашем яхт-клубе обучаются более ста детей. К нам также приезжают много туристов, которые также могут пострадать, если не восстановить причал", — сказал работник яхт-клуба "Амра".


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