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    Российским оккупантам передадут в Абхазии 600 служебных квартир
    16.05.2017
    Семьи российских оккупантов, дислоцированных в Абхазии, получат служебные квартиры до конца нынешнего года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

    "Дополнительно более 600 служебных квартир на территории военного городка российской военной базы в Абхазии планируется сдать в эксплуатацию в текущем году. Это позволит обеспечить жильем всех офицеров, прапорщиков и семейных военнослужащих по контракту, проходящих военную службу на должностях младших специалистов в соединении", - говорится в сообщении.

    Также отмечается, что командующий войсками округа Александр Дворников в ходе рабочей поездки на оккупационную базу в Абхазии поставил задачу завершить строительство детского сада на территории военного городка в Гудауте и разместить штатное медицинское подразделение в одном из жилых корпусов.


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