Житель Абхазии скончался на мосту Ингури

При пересечении абхазской линии российской оккупации через мост "Ингури" скончался житель села Окуми Ткварчельского района Резо Джгубурия, сообщают представители абхазского марионеточного режима.



Согласно информации, в 7:30 Резо Аквсентьевич Джгубурия прошел паспортный контроль и направился в сторону подконтрольной грузинской стороне территории. При подходе к мосту через реку Ингури он потерял сознание.



Прибывшая через 10 минут на пограничный пункт пропуска бригада скорой помощи констатировала смерть человека по причине острой сердечной недостаточности.









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