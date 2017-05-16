Житель Абхазии скончался на мосту Ингури

При пересечении абхазской линии российской оккупации через мост "Ингури" скончался житель села Окуми Ткварчельского района Резо Джгубурия, сообщают представители абхазского марионеточного режима.
Согласно информации, в 7:30 Резо Аквсентьевич Джгубурия прошел паспортный контроль и направился в сторону подконтрольной грузинской стороне территории. При подходе к мосту через реку Ингури он потерял сознание.
Прибывшая через 10 минут на пограничный пункт пропуска бригада скорой помощи констатировала смерть человека по причине острой сердечной недостаточности.