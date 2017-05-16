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    Житель Абхазии скончался на мосту Ингури
    16.05.2017
    При пересечении абхазской линии российской оккупации через мост "Ингури" скончался житель села Окуми Ткварчельского района Резо Джгубурия, сообщают представители абхазского марионеточного режима.

    Согласно информации, в 7:30 Резо Аквсентьевич Джгубурия прошел паспортный контроль и направился в сторону подконтрольной грузинской стороне территории. При подходе к мосту через реку Ингури он потерял сознание.

    Прибывшая через 10 минут на пограничный пункт пропуска бригада скорой помощи констатировала смерть человека по причине острой сердечной недостаточности.


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