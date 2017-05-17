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    Абхазов пригласили в США, но визу не дали
    17.05.2017
    Представитель марионеточного режима Абхазии Даур Кове в интервью газете «Республика Абхазия», которое было опубликовано 13 мая, заявил, что два американских сенатора пригласили его на ежегодный религиозный праздник (National Prayer Breakfast) 2 февраля, но, по его словам Посольство США (в России - ред.) отказало ему в выдаче визы.

    «Не так давно мне пришло официальное приглашение от двух сенаторов США… Имея на руках приглашение, я подал документы в американское посольство. Но визу мне не дали», - заявил Кове, не уточняя фамилии сенаторов.

    National Prayer Breakfast ежегодно проходит в Вашингтоне в начале февраля. Его организатором является расположенная в Вирджинии христианская организация Fellowship Foundation, и в этом мероприятии принимают участие многие американские и иностранные высокопоставленные представители, в том числе, действующий президент США.




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