Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой

По заявлению госминистра Грузии по вопросам примирения и равенства Кетеван Цихелашвили, т.н. соглашения, оформленные между Москвой и оккупированными территориями, как грузинская сторона, так и международное содружество рассматривают как нелегитимные.
Так откликнулась госминистр на информацию, согласно которой между оккупированной Абхазией и Россией 18 мая в Сочи было подписано соглашение о формировании совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел.
Как отметила Цихелашвили, этот вопрос не нов и об этом дискуссия и обсуждения проходили на протяжении долгого времени.
«Разумеется, мы такие случаи и такие действия рассматриваем, как нелегитимные. Не только Грузия, но и позиция международного содружества абсолютно однозначна. Сам этот вопрос очень проблематичен для абхазского общества и это также известный факт», - отметила Кетеван Цихелашвили.