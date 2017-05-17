Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой

17.05.2017 По заявлению госминистра Грузии по вопросам примирения и равенства Кетеван Цихелашвили, т.н. соглашения, оформленные между Москвой и оккупированными территориями, как грузинская сторона, так и международное содружество рассматривают как нелегитимные.



Так откликнулась госминистр на информацию, согласно которой между оккупированной Абхазией и Россией 18 мая в Сочи было подписано соглашение о формировании совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел.



Как отметила Цихелашвили, этот вопрос не нов и об этом дискуссия и обсуждения проходили на протяжении долгого времени.



«Разумеется, мы такие случаи и такие действия рассматриваем, как нелегитимные. Не только Грузия, но и позиция международного содружества абсолютно однозначна. Сам этот вопрос очень проблематичен для абхазского общества и это также известный факт», - отметила Кетеван Цихелашвили.









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