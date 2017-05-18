Сухуми и Москва договорились о порядке формирования ИЦК

Сегодня в Сочи между оккупированной Абхазией и Российской Федерации подписано соглашение о порядке формирования Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел.
соглашение с абхазской стороны подписал Аслан Кобахия, а со стороны РФ - заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов.
Центр создается "для координации совместной деятельности по противодействию организованной преступности".
Следует отметить, что в Абхазии неоднозначно отнеслись к открытию данного центра. Ряд "депутатов" абхазского "парламента" распространили накануне обращение с просьбой приостановить временно подписание данного документа, так как некоторые его пункты вызывают вопросы и обеспокоенность. Против подписания данного документа выступили и оппозиционные партии и общественные деятели. Несмотря на это, сегодня в Сочи состоялось подписание данного документа.