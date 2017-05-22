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    На абхазской линии российской оккупации найден труп мужчины
    22.05.2017
    На оккупированной территории, у административной границы сел Хурча и Набакеви 19 мая российские оккупанты нашли труп жителя села Отобая Гальского района, Отара Пацурия.

    По информации грузинских СМИ, мужчина 1952 года рождения, который находился в Зугдиди, возвращался домой обходной дорогой.

    «Причина его смерти неизвестна, поскольку нашли его на оккупированной территории, так что трупу не смогли провести экспертизу. В настоящее время труп мужчины находится у себя дома в Отобая»- заявил руководитель представительства Самегрело-Земо Сванети А/Р Абхазии Александр Чикваидзе.


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