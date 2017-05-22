На абхазской линии российской оккупации найден труп мужчины

На оккупированной территории, у административной границы сел Хурча и Набакеви 19 мая российские оккупанты нашли труп жителя села Отобая Гальского района, Отара Пацурия.



По информации грузинских СМИ, мужчина 1952 года рождения, который находился в Зугдиди, возвращался домой обходной дорогой.



«Причина его смерти неизвестна, поскольку нашли его на оккупированной территории, так что трупу не смогли провести экспертизу. В настоящее время труп мужчины находится у себя дома в Отобая»- заявил руководитель представительства Самегрело-Земо Сванети А/Р Абхазии Александр Чикваидзе.













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