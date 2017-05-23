Темур Надарая придумал схему, как обойти жителям Гали закон о гражданстве Грузии

23.05.2017 Глава абхазской администрации Гальского района Темур Надарая нашел "выход" для местных грузин, желающих получить абхазские т.н. паспорта.



В интервью абхазскому телевидению Темур Надарая отметил, что выдачу "паспортов" затрудняет тот факт, что большинство жителей Гальского района являются гражданами Грузии, а чтобы получить абхазскую "бумажку", им следует отказаться от этого гражданства, чего они не могут сделать из-за связей с родственниками, проживающими на подконтрольной официальному Тбилиси территории. В то же время Надарая считает, что грузинские власти не разрешать им отказаться от гражданства Грузии в пользу "абхазского", так как в Грузии все жители Абхазии считаются ее гражданами.



Исходя из этой ситуации Темур Надарая предлагает жителям Гальского района отказаться от гражданства Грузии с целью получения российского гражданства. В таком случае, полагает Надарая, отказ от гражданства возможен, после чего можно будет получить "абхазское гражданство".



Следует отметить, что Надарая в данном случае упустил одну очень немаловажную вещь - действие в Грузии закона "Об оккупированных территориях", под который могут подпасть лица, имеющие гражданство России. Такая "черная схема" получения абхазского "гражданства" грозит им отказом во въезде на подконтрольную грузинской стороной территорию. Напомним, что нарушение закона "Об оккупированных территориях" предусматривает наказание в виде штрафа до 3 тысяч долларов или лишения свободы сроком на 5 лет.











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