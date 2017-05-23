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    В Праге состоится грузино-абхазская встреча
    23.05.2017
    В Праге состоится грузино-абхазская встреча, сообщает Caucasus Times со ссылкой на источник в МИД Чехии.

    Согласно информации, во встрече с грузинской стороны принимают участие: Гедеван Попхадзе — член парламента Грузии, Георгий Мосидзе — член парламента Грузии, Кетеван Чембадзе, заместитель главы департамента по политическим вопросам МИД Грузии, Ираклий Годиберидзе — представитель министерства по примирению и гражданскому равноправию, Сопо Берешвили – офицер по политическим вопросам Посольства Британии в Тбилиси, Каха Кемоклидзе – заместитель главы аналитического департамента службы Государственной безопасности Грузии.

    С абхазской стороны во встрече примет участие "депутат" новоизбранного "парламента" Левон Галустян, Лаша Авидзба и Ираклий Тужба – сотрудники неправительственной организации «Современная Абхазия», Елена Колбая – благотворительный фонд «Аshana», Наала Аргун – выпускница факультета международных отношений Государственного университета Абхазии, Анна Гамисония — журналист, Виктория Квициния –журналист.


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