В Праге состоится грузино-абхазская встреча, сообщает Caucasus Times со ссылкой на источник в МИД Чехии.



Согласно информации, во встрече с грузинской стороны принимают участие: Гедеван Попхадзе — член парламента Грузии, Георгий Мосидзе — член парламента Грузии, Кетеван Чембадзе, заместитель главы департамента по политическим вопросам МИД Грузии, Ираклий Годиберидзе — представитель министерства по примирению и гражданскому равноправию, Сопо Берешвили – офицер по политическим вопросам Посольства Британии в Тбилиси, Каха Кемоклидзе – заместитель главы аналитического департамента службы Государственной безопасности Грузии.



С абхазской стороны во встрече примет участие "депутат" новоизбранного "парламента" Левон Галустян, Лаша Авидзба и Ираклий Тужба – сотрудники неправительственной организации «Современная Абхазия», Елена Колбая – благотворительный фонд «Аshana», Наала Аргун – выпускница факультета международных отношений Государственного университета Абхазии, Анна Гамисония — журналист, Виктория Квициния –журналист.









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