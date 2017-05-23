СГБ использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Абхазии

Служба государственной безопасности использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Гальском районе.
По информации СГБ Грузии, о происшедшем задержании уже уведомили наблюдательские миссии.
"В селе Пичори оккупированного Гальского района по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Германии. Задействована горячая линия, и информацию уже передали наблюдательской миссии Евросоюза. Служба государственной безопасности вместе с другими ведомствами и международными организациями работает для освобождения гражданина Германии"- говорится в заявлении ведомства.
Гражданин Германии был задержан в селе Пичори оккупированного Гальского района по обвинению в незаконном пересечении «границы». По сообщению СМИ, задержанный вошел в непризнанную республику из территории, контролируемой Грузией.
По сообщению оккупационного режима, "гражданин Германии пояснил, что он занимается пешим туризмом, и не был информирован о пересечении границы Республики Абхазия".
С целью принятия последующих процедурных решений российская пограничная служба передала задержанного гражданина Германии соответствующим органам Абхазии.
Российские оккупанты ежегодно задерживают десятки грузин вблизи от оккупированных территорий с обвинением в незаконном пересечении т.н. границы.
После российско-грузинской августовской войны 2008 года Россия оккупировала Абхазию и Цхинвальский регион, и по сегодняшний день единолично контролирует эти территории.