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    СГБ использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Абхазии
    23.05.2017
    Служба государственной безопасности использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Гальском районе.

    По информации СГБ Грузии, о происшедшем задержании уже уведомили наблюдательские миссии.

    "В селе Пичори оккупированного Гальского района по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Германии. Задействована горячая линия, и информацию уже передали наблюдательской миссии Евросоюза. Служба государственной безопасности вместе с другими ведомствами и международными организациями работает для освобождения гражданина Германии"- говорится в заявлении ведомства.

    Гражданин Германии был задержан в селе Пичори оккупированного Гальского района по обвинению в незаконном пересечении «границы». По сообщению СМИ, задержанный вошел в непризнанную республику из территории, контролируемой Грузией.

    По сообщению оккупационного режима, "гражданин Германии пояснил, что он занимается пешим туризмом, и не был информирован о пересечении границы Республики Абхазия".

    С целью принятия последующих процедурных решений российская пограничная служба передала задержанного гражданина Германии соответствующим органам Абхазии.

    Российские оккупанты ежегодно задерживают десятки грузин вблизи от оккупированных территорий с обвинением в незаконном пересечении т.н. границы.

    После российско-грузинской августовской войны 2008 года Россия оккупировала Абхазию и Цхинвальский регион, и по сегодняшний день единолично контролирует эти территории.




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