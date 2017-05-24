.: Лента Новостей
  • Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться
  • 23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
  • СГБ использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Абхазии
  • В Праге состоится грузино-абхазская встреча
  • Темур Надарая придумал схему, как обойти жителям Гали закон о гражданстве Грузии
  • Гражданин Германии задержан на абхазской линии оккупации
  • На абхазской линии российской оккупации найден труп мужчины
  • Сухуми и Москва договорились о порядке формирования ИЦК
  • Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой
  • Абхазов пригласили в США, но визу не дали

    •
     
    23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
    24.05.2017
    По инициативе и благословению католикоса-патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II, 23 мая, день поминовения Святого Симона Кананита, установлен Днем Абхазии - об этом сообщают в Министерстве по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения, и беженцев.

    Согласно информации, в связи с этим днем митрополит Чиатуры и Сачхере Даниил отслужил молебен в кафедральном соборе Сиони.

    На молебне присутствовали министр по делам беженцев и расселения Созар Субари, заместитель министра Гоги Пацация, и председатель правительства АР Абхазии Вахтанг Колбая.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия