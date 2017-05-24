23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии

По инициативе и благословению католикоса-патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II, 23 мая, день поминовения Святого Симона Кананита, установлен Днем Абхазии - об этом сообщают в Министерстве по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения, и беженцев.
Согласно информации, в связи с этим днем митрополит Чиатуры и Сачхере Даниил отслужил молебен в кафедральном соборе Сиони.
На молебне присутствовали министр по делам беженцев и расселения Созар Субари, заместитель министра Гоги Пацация, и председатель правительства АР Абхазии Вахтанг Колбая.