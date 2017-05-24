23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии

24.05.2017 По инициативе и благословению католикоса-патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II, 23 мая, день поминовения Святого Симона Кананита, установлен Днем Абхазии - об этом сообщают в Министерстве по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения, и беженцев.



Согласно информации, в связи с этим днем митрополит Чиатуры и Сачхере Даниил отслужил молебен в кафедральном соборе Сиони.



На молебне присутствовали министр по делам беженцев и расселения Созар Субари, заместитель министра Гоги Пацация, и председатель правительства АР Абхазии Вахтанг Колбая.











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