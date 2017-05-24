Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться

Лидер марионеточного режима Абхазии Рауль Хаджимба призвал русские общины Абхазии продолжить работу по объединению. Об этом, как передает "Спутник", сообщил его пресс-секретарь Наал Авидзба.



"Община должна работать во благо тех людей, которых она представляет, и самой страны, где они проживают, — заявил Хаджимба. — Необходимо сесть всем вместе и безо всяких упреков друг другу начать диалог об объединении".





Представитель России России Семен Гигорьев сказал, что необходимо создать рабочую группу для решения двух задач.



"В первую очередь требуется провести инвентаризацию всех организаций для понимания их численности, — объяснил Гигорьев. — После этого необходимо начать подготовку конференции по их объединению".



Председатель Координационного Совета Русских общин Игорь Лищенко согласился с необходимостью создания рабочей группы и начала работы по объединению организаций.









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