Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая

25.05.2017 Взрыв прогремел в доме жителя села Вторая Отобая (Абхазия, Грузия) Шоты Гитолендия. В этом доме проживает глава администрации села Виталий Сорокин. По информации Общественного вещателя Грузии, взорвалась ручная граната. В результате взрыва никто ен пострадал.



В настоящее время на месте находятся представители ФСБ РФ и администрации города Гали.



По словам местных жителей, Сорокин не получил никаких повреждений. Они предполагают, что глава администрации села Вторая Отобая сам устроил взрыв, так как желает провести в селе карательную операцию.









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