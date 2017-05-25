Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая

Взрыв прогремел в доме жителя села Вторая Отобая (Абхазия, Грузия) Шоты Гитолендия. В этом доме проживает глава администрации села Виталий Сорокин. По информации Общественного вещателя Грузии, взорвалась ручная граната. В результате взрыва никто ен пострадал.
В настоящее время на месте находятся представители ФСБ РФ и администрации города Гали.
По словам местных жителей, Сорокин не получил никаких повреждений. Они предполагают, что глава администрации села Вторая Отобая сам устроил взрыв, так как желает провести в селе карательную операцию.