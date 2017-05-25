Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С

Грузинские власти расширяют ареал участников программы борьбы с гепатитом С. С этой целью к программе планируется подключить лиц, проживающих на оккупированных территориях и владеющих нейтральными удостоверениями или нейтральными проездными документами.
Данный вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании правительства Грузии.
Как заявляют в Минздраве Грузии, с фармацевтической компанией "Гилеад" оформлено соглашение о взаимосотрудничестве, согласно которому в программе смогут принять участие владельцы нейтральным удостоверений личности и нейтральных проездных документов.
Минздрав сообщает, что на данный момент в рамках программы зарегистрированы до 38 бенефициариев, курс лечения уже завершили более 29 тысяч, показатель излечения составляет 98%.