Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С

25.05.2017 Грузинские власти расширяют ареал участников программы борьбы с гепатитом С. С этой целью к программе планируется подключить лиц, проживающих на оккупированных территориях и владеющих нейтральными удостоверениями или нейтральными проездными документами.



Данный вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании правительства Грузии.



Как заявляют в Минздраве Грузии, с фармацевтической компанией "Гилеад" оформлено соглашение о взаимосотрудничестве, согласно которому в программе смогут принять участие владельцы нейтральным удостоверений личности и нейтральных проездных документов.



Минздрав сообщает, что на данный момент в рамках программы зарегистрированы до 38 бенефициариев, курс лечения уже завершили более 29 тысяч, показатель излечения составляет 98%.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>