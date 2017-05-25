Россия совершенствует рычаги аннексии Абхазии - В/С Абхазии

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25.05.2017 Процесс аннексии Абхазии на протяжении последних лет происходит ускоренными темпами. После признания Россией так называемой государственной независимости Абхазии 26 августа 2008 года и назначения «посла» в Сухуми, решающее значение в этом процессе отводится незаконному договору «О союзничестве и стратегическом партнерстве», заключенному 24 ноября 2014 года между Москвой и Сухуми. На основании указанного документа 21 ноября 2015 года был оформлен «договор» о создании «Объединенной военной группировки» российских и абхазских вооруженных сил, который вступил в силу в ноябре 2016 года.



«Договор» от 24 ноября 2014 года также лежит в основе подписанного 18 мая текущего года в Сочи так называемого соглашения «О порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел». Согласно этому незаконному документу, в Абхазии формируется совершенно секретный орган с неограниченными полномочиями, фактически подотчетный только Москве, сотрудники которого будут пользоваться дипломатическим статусом и полной неприкосновенностью.



Составной частью русской аннексионистской политики является задействованный с 1 января сего года «закон» Абхазии «О приватизации республиканской и муниципальной собственности». В рамках той же политики особое значение придается узаконению результатов этнической чистки и геноцида, проведенных в автономной республике, всесторонней дискриминации оставшегося там грузинского населения и сохранению положения, когда оно объявлено вне закона. Завершение первого и главного этапа процесса аннексии Москва планирует в ближайшем будущем принятием нового «закона» об абхазском «гражданстве» и упрощением процедуры получения «гражданства» Абхазии для жителей России.



Совершенно однозначно, что Россия с помощью вышеупомянутого и целого ряда других незаконных актов уже сформировала и постоянно совершенствует для аннексии Абхазии необходимые политические, экономические, демографические, военные и на этот раз уже полицейские рычаги.



В создавшейся обстановке существует очень большая опасность исчезновения самобытности абхазского этноса, потери пожалованной Абхазии псевдогосударственности и ее полной аннексии. Нужно только приветствовать, что значительная часть абхазского общества хорошо осознает эту совершенно реальную опасность и открыто выражает недовольство по отношению к навязанным Кремлем «соглашениям» и «законам».



Верховный Совет Абхазии осуждает аннексионистскую политику России по отношению к Абхазии. В целях противодействия указанной политике считаем необходимым принятие неотложных мер, в том числе:



- возбуждение с помощью Интерпола уголовного преследования руководителей незаконных структур, непосредственно осуществляющих оккупацию и политику аннексии на территории Абхазии (российское «посольство», военные базы, объединенная военная группировка, так называемое пограничное управление по Абхазии Федеральной Службы Безопасности России, Информационно-координационный центр органов внутренних дел и т. д.);

- активизация вновь темы признанного Парламентом Грузии геноцида и этнической чистки грузинского населения Абхазии, с тем, чтобы его признали парламенты дружеских стран и международные организации;

- использование международных правовых механизмов в связи с тотальным нарушением прав человека в Абхазии.









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