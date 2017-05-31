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    Оккупанты продолжают удерживать в Абхазии похищенного Хвичу Цкарозия
    31.05.2017
    Отец Хвичи Цкарозия, похищенного оккупантами 23 дня назад, попросил представителей рабочей группы превенции инцидентов и механизма реагирования на них в Гали, изучить вопрос его сына.

    По словам Романа Цкарозия, он передал информацию о своем 21-летнем сыне всем правительственным ведомствам, но до сих пор никто вопросом не заинтересовался.

    За освобождение Хвичи Цкарозия у семьи потребовали эквивалент 50 000 российских рублей в долларах.

    Отец задержанного, который живет в Гали, смог собрать, и передать оккупантам только эквивалент 30 000 рублей. За остальную сумму у него потребовали отремонтировать дом депутата правительства Абхазии Рудика Цатава в Гали.


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