В Абхазии прекратили уголовное преследование убийцы гражданина Грузии

Обвиняемый в убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория 19 мая 2016 года в селе Хурча Рашид Канджи-оглы больше не находится в т.н. предварительном заключении.



На проведенной сегодня в Гали встрече представители де-факто властей Абхазии проинформировали представителей Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии о том, что в отношении обвиняемого уголовное преследование прекращено.



По информации аналитического департамента СГБ, это вопрос будет подниматься не только на гальских встречах, но и на встречах еще более высокого уровня.



Кроме того, на сегодняшней встрече, обсуждались участившиеся задержания на т.н. границе, разговор коснулся и вопроса находящегося в драндской тюрьме заключенного Георгия Лукава.









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