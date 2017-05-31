.: Лента Новостей
  • Жена заключенного Драндской тюрьмы просит власть уделить внимание бывшим бойцам
  • Российские оккупанты летом проведут более 100 учений в Абхазии
  • В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
  • В Тбилиси оценивают как «циничное» решение прекратить следствие в отношении Канджи-Оглы
  • В Абхазии опровергли наличие представительства Hyundai
  • В Гудаутском районе муж застрелил жену
  • В Абхазии прекратили уголовное преследование убийцы гражданина Грузии
  • Оккупанты продолжают удерживать в Абхазии похищенного Хвичу Цкарозия
  • Камера вместо награды: эксклюзивные детали ликвидации Вальмера Бутбы и Тамаза Квеквескири
  • Россия совершенствует рычаги аннексии Абхазии - В/С Абхазии

    •
     
    В Гудаутском районе муж застрелил жену
    31.05.2017
    9 мая в 16 часов в дежурную часть гудаутского районного отдела внутренних дел поступило телефонное сообщение, что в селе Дурипш совершено убийство.

    Выездом на место следственно-оперативной группы установлено, что житель села Дурипш Смыр Анатолий Яуовлевич 1950 года на почве возникшей бытовой ссоры на крыльце своего дома из охотничьего двуствольного ружья произвел выстрел в область головы своей супруге 1966 года, которая от полученного огнестрельного ранения скончалась на месте. Анатолий Смыр с места происшествия скрылся. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения и задержание последнего. Ружье изъято.

    Следствие ведет прокуратура Гудаутского района.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия