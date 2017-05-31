В Гудаутском районе муж застрелил жену

9 мая в 16 часов в дежурную часть гудаутского районного отдела внутренних дел поступило телефонное сообщение, что в селе Дурипш совершено убийство.
Выездом на место следственно-оперативной группы установлено, что житель села Дурипш Смыр Анатолий Яуовлевич 1950 года на почве возникшей бытовой ссоры на крыльце своего дома из охотничьего двуствольного ружья произвел выстрел в область головы своей супруге 1966 года, которая от полученного огнестрельного ранения скончалась на месте. Анатолий Смыр с места происшествия скрылся. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения и задержание последнего. Ружье изъято.
Следствие ведет прокуратура Гудаутского района.