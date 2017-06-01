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    Российские оккупанты летом проведут более 100 учений в Абхазии
    01.06.2017
    Военнослужащие Южного военного округа России проведут более 100 тактических, специальных и командно-штабных учений в оккупированной ими Абхазии за летний период обучения, сообщает в четверг пресс-служба округа.

    «В ходе летней учебы военнослужащие базы планируют провести более 100 тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений и тренировок в полевых условиях. За пять месяцев военные специалисты проведут более 500 различных специальных занятий в поле», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Отмечается, что за летний период обучения будет увеличено количество часов подготовки личного состава в полевых условиях в 1,5 раза. В частности, каждый военнослужащий мотострелкового подразделения проведет в поле более 2,5 месяцев.


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