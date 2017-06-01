Жена заключенного Драндской тюрьмы просит власть уделить внимание бывшим бойцам

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01.06.2017 После завершения встречи в рамках превенции инцидентов и механизма реагирования на них в Гали, жена заключенного Георгия Лукава, Лали Басария встретилась с заместителем начальника аналитического департамента СГБ Кахебером Кемоклидзе.



"Почему такое отношение к Лукава. Здесь разговор идет не только про Лукава, вы очень мало защищаете права любого бойца, я знаю, что абхазская сторона готова, чтобы я посетила Лукава. Вы ходите на стук Иванишвили, но я не Иванишвили"- заявила Лали Басария Кахаберу Кемоклидзе.



По словам Кемоклидзе, для правительства Грузии не имеет существенного значения, был Лукава бойцом или нет, он гражданин Грузии, и продолжается работа для его освобождения.



"Требую освобождения моего супруга. Хочу, чтобы он вернулся живым в свою семью и к своим детям, потому что он незаконный, бессрочный заключенный, и его поймали, как бывшего бойца. Его задержали ни за пересечение границы, или совершенное там преступление, я прошу власть, уделить внимание этим бывшим бойцам, о каком примирении идет разговор, когда ежедневно происходят новые похищения людей. Нашей стороне не удается вызволить оттуда пленников, я прошу абхазскую сторону воздержаться от всего такого, и если они хотят, чтобы мы были вместе, закончить разговор о пленных"- заявила Лали Басария журналистам.



До начала гальской встречи она заявила, что де-факто правительство дает ей право посетить супруга в тюрьме Дранды, но эти процедуры требуют определенных финансовых ресурсов, которых на этом этапе у семьи нет.



Согласно информации, распространенной абхазскими СМИ, Георгия Лукава приговорили к 20 годам пресечения свободы за связь с партизанской группировкой "Лесные братья", и по обвинению в убийстве человека. С этим сообщением не согласна его жена. В разговоре с журналистами Лали Басария не раз заявила, что Георгий Лукава ни одного дня не участвовал в "Лесных братьях", и в действительности он числился в военной комендатуре гарнизона.



Грузинская делегация не раз ставила вопрос о передаче Георгия Лукава центральной власти на смешанной встрече Гали. Параллельно с тем же требованием проводили акцию члены семьи задержанного. Они выражали недовольство также из-за неэффективной работы власти Грузии с данной точки зрения.











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