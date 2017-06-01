.: Лента Новостей
  • Жена заключенного Драндской тюрьмы просит власть уделить внимание бывшим бойцам
  • Российские оккупанты летом проведут более 100 учений в Абхазии
  • В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
  • В Тбилиси оценивают как «циничное» решение прекратить следствие в отношении Канджи-Оглы
  • В Абхазии опровергли наличие представительства Hyundai
  • В Гудаутском районе муж застрелил жену
  • В Абхазии прекратили уголовное преследование убийцы гражданина Грузии
  • Оккупанты продолжают удерживать в Абхазии похищенного Хвичу Цкарозия
  • Камера вместо награды: эксклюзивные детали ликвидации Вальмера Бутбы и Тамаза Квеквескири
  • Россия совершенствует рычаги аннексии Абхазии - В/С Абхазии

    •
     
    Жена заключенного Драндской тюрьмы просит власть уделить внимание бывшим бойцам
    01.06.2017
    После завершения встречи в рамках превенции инцидентов и механизма реагирования на них в Гали, жена заключенного Георгия Лукава, Лали Басария встретилась с заместителем начальника аналитического департамента СГБ Кахебером Кемоклидзе.

    "Почему такое отношение к Лукава. Здесь разговор идет не только про Лукава, вы очень мало защищаете права любого бойца, я знаю, что абхазская сторона готова, чтобы я посетила Лукава. Вы ходите на стук Иванишвили, но я не Иванишвили"- заявила Лали Басария Кахаберу Кемоклидзе.

    По словам Кемоклидзе, для правительства Грузии не имеет существенного значения, был Лукава бойцом или нет, он гражданин Грузии, и продолжается работа для его освобождения.

    "Требую освобождения моего супруга. Хочу, чтобы он вернулся живым в свою семью и к своим детям, потому что он незаконный, бессрочный заключенный, и его поймали, как бывшего бойца. Его задержали ни за пересечение границы, или совершенное там преступление, я прошу власть, уделить внимание этим бывшим бойцам, о каком примирении идет разговор, когда ежедневно происходят новые похищения людей. Нашей стороне не удается вызволить оттуда пленников, я прошу абхазскую сторону воздержаться от всего такого, и если они хотят, чтобы мы были вместе, закончить разговор о пленных"- заявила Лали Басария журналистам.

    До начала гальской встречи она заявила, что де-факто правительство дает ей право посетить супруга в тюрьме Дранды, но эти процедуры требуют определенных финансовых ресурсов, которых на этом этапе у семьи нет.

    Согласно информации, распространенной абхазскими СМИ, Георгия Лукава приговорили к 20 годам пресечения свободы за связь с партизанской группировкой "Лесные братья", и по обвинению в убийстве человека. С этим сообщением не согласна его жена. В разговоре с журналистами Лали Басария не раз заявила, что Георгий Лукава ни одного дня не участвовал в "Лесных братьях", и в действительности он числился в военной комендатуре гарнизона.

    Грузинская делегация не раз ставила вопрос о передаче Георгия Лукава центральной власти на смешанной встрече Гали. Параллельно с тем же требованием проводили акцию члены семьи задержанного. Они выражали недовольство также из-за неэффективной работы власти Грузии с данной точки зрения.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия