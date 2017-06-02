Грузинам Абхазии предлагают российское гражданство, чтобы вынудить их отказаться от грузинского

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02.06.2017 Сепаратистская власть Абхазии уже не требует от проживающих в Гали грузин принять "гражданство Абхазии", и у нее для них новое предложение - принять гражданство России, и отказаться от гражданства Грузии. В Тбилиси считают, что это очередная наживка, за которой стоит официальная Москва.



Руководитель де-факто администрации Гальского района Темур Надарая ранее предложилгрузинам Гали "выход". В беседе с абхазским телевидением он заявил, что необходимо найти выход, который упростит для жителей Гали получение "гражданства Абхазии".



"Выдачу абхазских паспортов осложняет тот факт, что большая часть населения Гальского района являются гражданами Грузии. Для того чтобы они получили абхазский паспорт, необходимо, чтобы отказались от гражданства Грузии, чего грузинская сторона не допустит, и этого не могут сделать и гальские жители, поскольку у них на грузинской стороне есть близкие, члены семьи. Грузинская сторона заявляет, что все жители Абхазии являются гражданами Грузии.



Я предлагаю гальцам выход - отказаться от гражданства Грузии по мотиву принятия гражданства России. В таком случае грузинская сторона ничего не сможет сделать. После получения гражданства России жители Гали свободно получат гражданство Абхазии, поскольку у всех абхазов есть гражданство России"- заявил Темур Надарая.



В разговоре с "Резонанси" специалист управления политического анализа и исследования Абхазии Гулиада Чкадуа усматривает за этим предложением Надарая интересы России.



"Это предложение является российской приманкой, что напрямую увязано с экономической нуждой населения, проживающего в Гальском районе, и вообще в Абхазии. Население Гали до сегодняшних дней смогло сохранить идентичность, выдержало разного рода испытания, они остались грузинами, что создает большой дискомфорт абхазам, и в большей степени русским, поскольку Россия хочет полностью контролировать Абхазию.



Сегодня в Абхазии проживает всего 21 000 граждан России, а грузин там 46 000. Если российская сторона с помощью абхазов сможет русифицировать это население, тогда у России полностью будут развязаны руки, чтобы в случае провоцирования любого конфликта аргументированно войти в Гали, и заявить, что она защищает своих граждан от агрессии грузинской стороны.



Российское гражданство дает жителю Абхазии возможность свободного передвижения и торговли в Сочи, а также получать российскую пенсию, которая гораздо больше, чем абхазская пенсия. Заявление Темура Надарая является некоторым тестом, поведутся на эту приманку жители Гали или нет.



До сих пор у этого был фрагментный вид, а сейчас уже носит целенаправленный характер, надеюсь, что население Гальского района не поведется на эту провокацию, и откажется от этого предложения. Лучше, чтобы у них был вид на жительство, и ограниченные права, чем узаконить аннексию, и содействовать России в осуществлении коварного плана"- заявила "Резонанси" Гулиада Чкадуа.











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