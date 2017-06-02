В Сочи абхаз расстрелял подругу и пытался покончить с собой

02.06.2017 Вечером 31 мая возле одного из домов на улице Свердлова (Адлерский район) произошла перестрелка. Об этом сообщили в полицию жильцы около 16:30 по мск.



Приехав на место ЧП, полицейские обнаружили раненных женщину без сознания и мужчину. Для обоих вызвали «скорую». Медики увезли пострадавших в больницу.



Тем временем полицейские установили личности участников ЧП. Ими оказались приезжие — 45-летний житель Абхазии и 31-летняя жительница Пензы. По словам очевидцев, мужчина и женщина устроили скандал на улице, в ходе которого абхаз ранил подругу из Пензы и пытался покончить с собой. На месте происшествия нашли травматический пистолет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.











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