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    В Сочи абхаз расстрелял подругу и пытался покончить с собой
    02.06.2017
    Вечером 31 мая возле одного из домов на улице Свердлова (Адлерский район) произошла перестрелка. Об этом сообщили в полицию жильцы около 16:30 по мск.

    Приехав на место ЧП, полицейские обнаружили раненных женщину без сознания и мужчину. Для обоих вызвали «скорую». Медики увезли пострадавших в больницу.

    Тем временем полицейские установили личности участников ЧП. Ими оказались приезжие — 45-летний житель Абхазии и 31-летняя жительница Пензы. По словам очевидцев, мужчина и женщина устроили скандал на улице, в ходе которого абхаз ранил подругу из Пензы и пытался покончить с собой. На месте происшествия нашли травматический пистолет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.


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