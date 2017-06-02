ГА ООН приняла резолюцию по ВПЛ в Грузии

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02.06.2017 Генеральная Ассамблея ООН 1 июня приняла инициированную Грузией резолюцию, которая в очередной раз признает право всех беженцев и вынужденно перемещенных лиц на возвращение в сепаратистскую Абхазию и Южную Осетию.



80 стран поддержали резолюцию, 14 выступили против, 61 страна – воздержалась.



Это уже десятая по счету необязательная к выполнению резолюция, которую ежегодно принимает ГА ООН – первая резолюция, которая была принята в 2008 году, касалась только сепаратистской Абхазии, а все последующие документы касаются как Абхазии, так и сепаратистской Южной Осетии.



В прошлом году резолюцию поддержали 76 стран против 15; 64 воздержались.



Вместе с Россией против резолюции проголосовали следующие страны: Армения, Беларусь, Бурунди, Куба, Лаос, Науру, Никарагуа, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, Вьетнам и Зимбабве.



Северная Корея и Судан, которые в прошлом году проголосовали против резолюции, в этом году не присутствовали на заседании, поэтому не участвовали в голосовании. Уругвай, который является непостоянным членом СБ ООН и который в прошлом году воздержался во время голосования, в этом году поддержал резолюцию.



«Уже десятый год ГА ООН принимает документ, которому характерна обнадеживающая динамика поддержки. Страны всех регионов мира поддерживают резолюцию из-за ее гуманных призывов и гуманитарной ценности. Резолюция является важным посланием поддержки для сотен тысяч ВПЛ, так как она подтверждает их право на возвращение в свои дома и на возвращение своего имущества», - заявил посол Грузии в ООН Каха Имнадзе на ассамблее.



В опубликованном после голосования заявлении МИД Грузии отметил, что резолюция «упрочняет фундаментальные права ВПЛ, в первую очередь, право на добровольное, безопасное и достойное возвращение в свои места жительства».



По заявлению министерства, резолюция «носит чисто гуманитарный характер и основывается на руководящих принципах ООН о передвижении ВПЛ. Она осуждает осуществленные в оккупированных регионах Грузии насильствненым путем демографические изменения, подтверждает право ВПЛ на достойное и безопасное возвращение в свои дома, независимо от этнической принадлежности, и подчеркивает необходимость уважения и защиты их прав на собственность».



«У резолюции есть практическая нагрузка, так как призывает генерального секретаря ООН ежегодно подготавливать доклад о положении вынужденно перемещенного населения, проживающего в Грузии и о выполнении резолюции», - отмечает МИД Грузии.









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