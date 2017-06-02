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    Тбилиси продолжит добиваться правосудия над абхазским убийцей Гиги Отхозория
    02.06.2017
    По заявлению государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, грузинская сторона поставит вопрос наказания обвиняемого в убийстве Гиги Отхозория на очень высоком уровне, и не прекратит работать, чтобы добиться исполнения правосудия.

    Кетеван Цихелашвили таким образом прокомментировала факт прекращения уголовного преследования в отношении Рашида Канджи-Оглы марионеточным режимом Абхазии.

    "Это заявление абхазских участников гальской встречи является однозначно неприемлемым, но их реакция в связи с этим делом и до того не была адекватной, поскольку убийцу не задержали. Со дня совершения этого ужасающего убийства грузинская сторона так же, как и наши международные партнеры, активно старается использовать все релевантные форматы, в том числе проводить работу путем коммуникации встреч превенции инцидентов и механизма реагирования на них (IPRM), чтобы виновник был наказан.

    В связи с этим делом я говорила с нашими международными партнерами. Они, разумеется, встревожены этим заявлением. Позиция наших партнеров совпадает с позицией грузинской стороны, что виновник должен быть наказан. Грузинская сторона осудила эту личность, вынесла приговор, объявила в розыск по красному циркуляру. Мы продолжаем активно работать, и поставим вопрос наказания виновника в убийстве Гиги Отхозория на очень высоком уровне как в формате IPRM, так и женевских международных дискуссий, и во всех релевантных форматах. Мы не прекратим работу, чтобы правосудие было исполнено"- заявила Цихелашвили.

    Обвиняемый в убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория 19 мая 2016 года в селе Хурча Рашид Канджи-Оглы не находится в т.н. предварительном заключении. Несколько дней назад на встрече IPRM в Гали представители де-факто правительства Абхазии проинформировали представителей СГБ Грузии, что уголовное преследование в отношении обвиняемого прекратили.


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