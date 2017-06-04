Российские оккупанты в Абхазии освободили задержанного Хвичу Цкарозия

Задержанный российскими оккупантами в Абхазии 21-летний Хвича Цкарозия по обвинению в "незаконном пересечении границы" освобожден. Об этом сообщает аппарат госминистра по делам примирения и гражданского равноправия.



Согласно информации, Цкарозия был задержан 9 мая. В настоящее время он находится на подконтрольной официальному Тбилиси территории.



Ранее сообщалось, что за освобождение Хвичи Цкарозия у его семьи потребовали выкуп, эквивалентный 50 000 российским рублям в долларах.



Отец задержанного, который живет в Гали, смог собрать, и передать оккупантам только эквивалент 30 000 рублей. За остальную сумму у него потребовали отремонтировать дом депутата правительства Абхазии Рудика Цатава в Гали.











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