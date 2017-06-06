Нам важно, чтобы блага евроинтеграции отразились на жизни каждого гражданина - Цихелашвили

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06.06.2017 Для нашей страны жизненно важно, чтобы благо в контексте евроинтеграции отразилось на жизни каждого гражданина - заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили на встрече на тему интеграции в европейские и евроатлантические структуры.



Встречу в союзническом офисе НАТО организовало движение "Многонациональная Грузия". Фермеров и предпринимателей из регионов Самцхе-Джавахети и Квемо Картли проинформировали о результатах и пользе интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.



"Для нашей страны жизненно важно, чтобы все наши сограждане понимали суть этого курса, чтобы благо этого курса отразилось на жизни каждого гражданина, и принесло ощутимую пользу. Когда мы говорим о значении европейской и евроатлантической интеграции, разумеется, первым делом подразумеваются перспективы лучшего будущего. Евроинтеграция это значительный путь, который уже проходит наша страна, это означает, что жизнь людей должна улучшиться, у нас должно быть лучшее образование, здравоохранение, больше экономической возможности, больше демократии, институционной устойчивости"- заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства.



Кетеван Цихелашвили заострила внимание на значение защиты прав человека и принципа равенства.



"Государство европейской модели означает такое государство, где все граждане независимо от этнической и религиозной принадлежности, являются равноправными как перед законом, так и с точки зрения возможностей"- отметила Кетеван Цихелашвили.



На встрече министр говорила также о направлениях, и значении государственной стратегии гражданской интеграции и равенства.



"Многонациональная Грузия" осуществляет программу, направленную на расширение возможностей, и повышение уровня жизни по финансовой поддержке посольства Литвы в Грузии. Программа преследует целью информирование населения Самцхе-Джавахети и Квемо Картли на следующие темы: суть, результаты, и польза договора Ассоциации и соглашения о глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве, правила и обязательства допуска на рынок Евросоюза для предпринимателей Грузии, суть, результаты, и польза интеграции Грузии в НАТО.













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