ВС Абхазии в изгнании требует нового расследования убийства в Гиги Отхозория

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06.06.2017 Верховный совет автономной республики Абхазия в изгнании 5 июня опубликовал заявление, в котором призывает сепаратистские власти Абхазии и власти России к началу нового расследования по делу об убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория.



««Аргументы» Сухуми по поводу того, что якобы Тбилиси не предоставил им доказательства и материалы, подготовленные надлежащим образом, чистая ложь», - говорится в заявлении, которое имеет в виду заявление сепаратистских властей региона, согласно которому, Тбилиси не предоставил Сухуми необходимых доказательств по делу.



«Сухумской стороне были переданы правовые материалы, в которых досконально изучена вся необходимая для следствия документация, ничего уже не говоря о неопровержимых доказательствах – видеозаписи, которую увидел весь мир и который имеется на руках у сепаратистских властей», - говорится в заявлении.



«Вот так очевидно игнорировать расследование по убийству человекА, произошедшего на глазах у сотен человек, отправка виновника на улицу без наказания для совершения новых убийств, дурной знак», заявил Верховный совет, - «Такое несправедливое правосудие, естественно, ничего не добавит ни де-факто правителям Абхазии, которые имеют претензию на признание «независимости, и ни правящей элите России, которая стремится к признанию России в качестве супердержавы».



Верховный совет призвал абхазскую и российскую стороны, заново начать правовое преследование и следствие «по делу убийцы Рашида Канджи-оглы и до завершения расследования ограничить ему свободу».



Гражданин Грузии Гига Отхозория был убит 19 мая 2016 года у пропускного пункта Хурча-Набакеви на контролируемой Тбилиси территории между сепаратистской Абхазией и остальной Грузией. Случай был зафиксирован камерами наблюдения, на записи которых видно, как убивают Гигу Отхозория контрольным выстрелом после того, как с небольшого расстояния стреляли в него несколько раз.



Кутаисский апелляционный суд утяжелил наказание и увеличил срок наказания абхазскому пограничнику до 14 лет, которому ранее Зугдидский городской суд заочно присудил лишение свободы на 12 лет. По просьбе властей Грузии, Интерпол объявил розыск в отношении Канджи-оглы по «Красному циркуляру».



О своем решении о прекращении дела в отношении Канджи-оглы представители сухумских властей сообщили Тбилиси на 46-ой встрече в Гали, в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагированию на них. Ранее Сухуми заявлял, что рашиду Канджи-оглы присудили домашний арест.









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