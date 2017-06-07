В Абхазии бьют тревогу - туристов стало меньше

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07.06.2017 "Абхазский союз туризма" провел заседание, посвященное проблемам летнего туристического сезона, с участием отельеров, туроператоров Абхазии, а также представителей "парламента". На заседании было отмечено, что несмотря на то, что цены на гостиничные номера снижены на 20 процентов, их заполняемость упала с 30 до 80 процентов, передает "Спутник-Абхазия".



Директор одной из гагрских гостиниц признал, что даже с понижением цен Абхазия не может конкурировать с Турцией.



"Только этим мы не привлечем туристов к нам, — уверен он. – Мы должны пойти своим путем: улучшить инвестиционный климат и поменять отношение к иностранным инвесторам. Не воспринимать их как врагов абхазской государственности".



Отельеры отмечают, что инфраструктура городов в удручающем состоянии. Даже если при строительстве отеля соблюдаются все нормы, то они подключаются к общей городской системе, за состояние которой инвесторы не отвечают.



Еще одной проблемой назвали на заседании ограниченный рынок труда в Абхазии и отсутствие необходимого числа обслуживающего персонала.



"Абхазский менталитет не позволяет быть слишком обходительным с малознакомым человеком. Но, если я претендую на 4 звезды, в моем отеле туриста должны носить на руках. Для этого в отеле "все включено" должно быть не 10, а 100 сотрудников", — отметил Вячеслав Чернышев.



В этой связи руководители гостиниц вспомнили, с какими трудностями сталкиваются при оформлении рабочих виз для трудовых мигрантов: только один обходится в 22 тысячи 500 рублей на полгода. А штраф за прием на работу "нелегала" – 90 тысяч рублей.



Руководители абхазских турфирм тоже отметили снижение уровня продаж не только путевок, но и экскурсионных маршрутов.



"Отдыхающих так мало, что мы даже не стали пока открывать точки продаж билетов в городах и районах", — отметила Елизавета Малания.



По словам президента Гильдии отельеров Абхазии Игоря Жигуна, существующую сложную ситуацию надо донести до руководителей страны. По его мнению, необходимо лучше рекламировать Абхазию на российском рынке.



"Могли бы официальные лица, чиновники по федеральным (российским – ред.) каналам выступить и сказать, что туристов в Абхазии ждут, — сказал он. – Если не будет отдыхающих, мы не сможем расплатиться с государством. Например, имея 60 гостиничных номеров, в виде налогов в прошлом году выплатил 9 миллионов рублей".









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