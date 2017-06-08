В 2009-2016 годах на абхазской линии российской оккупации задержаны 14 000 человек

08.06.2017 «Тревожны факты задержания детей, в том числе младенцев и их родителей на разделительной полосе Абхазии», - об этом говорится в специальном отчете Народного защитника Грузии «О вынужденно перемещенных лицах – беженцах».



«В 2016 году народному защитнику стал известен не один факт того, что на военных базах РФ имело место ненадлежащее и унижающее человеческое достоинство обращение в отношении задержанных, в том числе, речь идет о словесных оскорблениях и ограничениях в питьевой воде. Можно только приветствовать то, что в 2016 году стало возможно соглашение об освобождении 18 заключенных. 4 лица освобождены грузинской стороной, 10 – де-факто властями Абхазии и 4 – де-факто цхинвальскими властями. Этот вопрос народным защитником ставился с 2014 года», - говорится в отчете.



В нем также отмечается, что в 2016 году на разделительной полосе Шида (Внутреннего) Картли количество задержаний составило – 134.



«Точное число задержанных на разделительной полосе Абхазии неизвестно. По данным Службы государственной безопасности Грузии, в 2016 году они зафиксировали 193 случая задержаний, в том числе 18 женщин и 13 несовершеннолетних. Однако эти данные составляют лишь 5-10% от реального количества. По данным российских пограничных сил, в 2009-2016 год на разделительной полосе Абхазии задержаны 14 000 лиц», – говорится в отчете.











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